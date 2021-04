25 mil docentes serán vacunados en Coatzacoalcos

Poco más de 25 mil docentes provenientes del sur de Veracruz serán vacunados a lo largo de esta semana en Coatzacoalcos, donde se espera la participación de 150 elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) de diferentes Estados de la República.



La inoculación que arrancará este martes 20, estará a cargo de la SEMAR e iniciará operaciones a las 6 de la mañana.



El comandante de la Tercera Zona Naval en Coatzacoalcos, Vicealmirante Juan Espinoza Orozco, detalló, durante un simulacro llevado a cabo este inicio de semana en las instalaciones del ITESCO, que hay vacunas para todos, por lo que pidió a la gente no aglomerarse, ni hacer filas.



“Estamos ajustando los últimos detalles previo a la vacunación que inicia mañana. La mayor parte del personal es de aquí de la Tercera Zona Naval pero también hay gente de Tamaulipas, Frontera Tabasco y Ciudad del Carmen”, dijo.



Será personal de sanidad naval, entre enfermeras, médicos y personal de apoyo, el que estarán al frente de esta jornada. Aunado a ello, dará seguridad y estará en las zonas de llenado de documentos.



Universidades se suman a la logística



Por su parte, el director del Tecnológico de Coatzacoalcos, Bulmaro Salazar Hernández, destacó que en la logística de la aplicación de la vacuna se sumó no sólo personal docente y alumnos del plantel, sino también de la UPAV y Tecnológicos de Jesús Carranza, Rodríguez Clara, Cosamaloapan, Tierra Blanca, Acayucan y la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz.



Se trata de 280 personas que se distribuirán de manera eficiente por el lugar para dar apoyo a quienes lo necesiten.



Ante la llegada de más de 25 mil maestros de todo el sur para ser vacunados, el encargado de la Brigada Correcaminos de la Secretaría de Bienestar, Juan Carlos Atzín Calderón, destacó que este fin de semana se capacitó a por lo menos mil personas que estarán ayudando desde el martes 20 de abril hasta el sábado 24 en la jornada.



Dijo que, aunque no se tiene contemplado ir a vacunar a las casas de maestros que no puedan salir, en caso de que haya alguna solicitud se valorará para entonces ir al llamado.