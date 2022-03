26 municipios siguen sin sus policías; se los quitaron por “viciados”

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, informó que hasta el momento no han devuelto a los actuales Alcaldes las 26 policías municipales que fueron intervenidas en las pasadas administraciones, luego de detectarse irregularidades en su operación o su involucramiento con la delincuencia organizada."Todavía seguimos igual, hay muy buena coordinación pero todavía seguimos teniendo la seguridad (en dichos municipios), hasta que los Alcaldes quieran que nos retiremos", dijo.Además, indicó que la certificación de los elementos policiacos municipales sigue estando muy baja, rondando el 40 por ciento; frente a la de los estatales que está entre el 93 y 94 por ciento."Nos hace falta en los policías municipales, los tenemos más bajos en porcentaje y por eso la idea es hablar con los Alcaldes para que ellos mismos puedan certificarlos y no solamente certificarlos, sino que tengan más policías", enfatizó Gutiérrez Maldonado.No se atrevió a decir si la falta de certificación de dichos uniformados por parte de los Ayuntamientos se debía a la falta de interés, pues a su juicio influyen varios factores como el posible desconocimiento de cumplir con esta directriz."En esta administración fue lo primero, que el policía de proximidad que toda la ciudadanía quiere es el municipal, porque desgraciadamente el estatal lo vas cambiando cada seis meses porque así es la dinámica de la Policía Estatal y los policías que conocen los que habitan en los municipios es policía municipal", puntualizó el integrante del Gabinete de Cuitláhuac García Jiménez.Sobre cuántos elementos necesitaría cada demarcación veracruzana, expuso que eso depende de la realidad de cada una y la población que la compone."Actualmente el subsecretario de Seguridad Pública es el encargado de enlace, de hablar con los Alcaldes para irles encaminando cuál es el protocolo para ellos ir aumentando sus policías municipales", comentó.En cuanto al número de policías estatales que han sido sancionados en estos tres meses del 2022, enumeró que han sido 16 y que a muchos de estos han dado de baja por incurrir en actos de corrupción."Hay desde actos de corrupción, porque hayan cometido algún delito, como los últimos que se armó el operativo para entregárselos a la Fiscalía General del Estado (FGE), ahí van dentro de los 16 (fueron 11), gente que debía conductas ilícitas de años anteriores, se sacaron las órdenes de aprehensión y tenían que ir a responder", abundó Hugo Gutiérrez.Finalmente, dijo que no tiene conocimiento de si hay otros uniformados que estén sometidos a algún investigación o procedimiento sancionador por su actuar.