3 años después, Comisión de Búsqueda de Veracruz sigue con encargada de despacho

Las autoridades estatales no cumplen con el apoyo y protocolos establecidos en la ley de Desaparición Forzada y por Particulares en el estado, afirmaron integrantes del Colectivo de Familiares Desaparecidos Orizaba-Córdoba.Araceli Salcedo Jiménez, representante del colectivo, dijo que “lejos de disminuir, la situación de desaparición se sigue dando día a día en el Estado de Veracruz con un rango alto y las omisiones continúan; nosotros que acompañamos a familias de desaparecidos nos damos cuenta que si los Colectivos no acompañan a dichas familias, no son atendidas con prontitud por las autoridades y por lo mismo no se apegan a los protocolos establecidos por la Ley de Desaparición Forzada y por Particulares en nuestro Estado”.La activista recordó que la propia ley nació a raíz de las malas prácticas de las autoridades y la lentitud para realizar la búsqueda, por lo que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se presentó como una iniciativa que fue aprobada y a raíz de eso se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, así como las comisiones locales, lo cual el Estado ni siquiera ha podido cumplir, pues su titular es encargada de despacho.Incluso, mencionó, el Gobernador se comprometió a que se buscaría una persona con el perfil adecuado para el puesto, pero no cumplió; en su momento comentó que el nombramiento se daba a la encargada porque todos los postulantes habían salido “bajísimos” y ella era una recomendación del Secretario de Gobierno.Destacó que la Comisión sólo hace diligencias de prospección en acompañamiento a las familias porque ni siquiera están acreditados para hacer alguna recuperación de restos y siguen sin cumplirse los protocolos de búsqueda inmediata o los casos que datan de hace varios años.Finalmente, Salcedo Jiménez dijo que las mesas de seguridad que presume el Gobernador no han dado resultados y hay una serie de deficiencias e incumplimientos el área, por lo que al menos el mandatario y la fiscal general del estado deberían ser empáticos y reunirse alguna vez en mesas de trabajo con las integrantes del Colectivo.