3 mil ciclistas rodarán por calles de Orizaba

El noveno aniversario de la asociación “BiciOri Paz y Bien” será el próximo 15 de mayo y han organizado una rodada para ese día en el cual participarán alrededor de 3 mil ciclistas.En rueda de prensa, el presidente de esta asociación, Delfino Ramírez Encarnación, indicó que por el COVID-19 durante dos años no pudieron efectuar esta actividad."Esperamos que superemos la cifra de 3 mil 200 que tuvimos la última vez hace dos años".Saldrán del Parque Miguel Hidalgo Ciudad Mendoza a las 11:00 horas y pasarán por Nogales, Río Blanco, Orizaba. Quizá, dijo, que no todos salgan de Camerino Z. Mendoza, pero se irán sumando en todo el recorrido."Esto no es competencia es un recorrido familiar, y nos va apoyando PC de cada municipio, así como llevamos una ambulancia. Llegando a Orizaba damos vuelta en Oriente 6 con Sur 25 hasta llegar a la Alameda y ahí haremos una rifa de bicicletas".Añadió que es importante, la gente lleve cubrebocas, hidratación, ropa cómoda, casco, bicicleta en buen estado.