30 ayuntamientos siguen sin cumplir con portales de transparencia

La diputada plurinominal Lidia Irma Mezhua Campos, presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto en el Congreso del Estado, indicó que 30 Ayuntamientos no han cumplido con sus portales de transparencia.Por esta razón, alcaldes, encargados de los portales, el síndico y el regidor de la comisión respectiva pueden hacerse acreedores a una sanción pecunaria.“Este es un proceso. Hay diagnósticos, ayuntamientos que no están cumpliendo, viene el apercibimiento, la invitación, por el tema de la autonomía de los municipios, eso nos frena un poco, pero a través del IVAI sí le estamos dando seguimiento”.Remarcó que son 30 ayuntamientos los que presentan esa irregularidad, ante lo cual procede una visita de oficio, la segunda es una amonestación pública y la tercera es la sanción.Explicó que la multa puede ir desde 6 mil a 7 mil pesos, hasta más de 140 mil pesos dependiendo del incumplimiento y son sanciones que deben pagar los funcionarios de su salario, no del erario.Puntualizó que el principal responsable en estos casos es el encargado de las páginas de transparencia, así como el alcalde, el síndico y el regidor que tenga la comisión.Destacó que el IVAI ha sido muy puntual para ofrecer cursos de capacitación a personal de los ayuntamientos para que no haya un solo motivo de incumplimiento de la obligación de transparencia.Agregó que desde el Congreso están muy atentos también y lamentablemente hay ayuntamientos que están incumpliendo en todas las regiones.Comentó que tan sólo el mes pasado el IVAI hablaba de más de 3 mil denuncias por incumplimiento en el acceso a la información, por ciudadanos que piden conocer datos y no se los dan y entonces ya éstos hacen su queja directamente al IVAI por esa violación al derecho de petición.Cabe recordar que en la zona se ha observado que el ayuntamiento de Ixtaczoquitlán no ofrece ninguna información en su portal de transparencia.