32 del SNTE pide ampliar sedes de vacunación para facilitar acceso a docentes

La Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) demandó a las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ampliar las sedes de vacunación para facilitar el acceso a los maestros a inmunizase contra el COVID-19, luego de darse a conocer las fechas y los módulos donde se aplicará el biológico.En un documento dirigido a los agremiados a esta organización magisterial este día y signado por su secretario general Lázaro Medina Barragán, se indica que se planteó (a las autoridades educativas) considerar a las cabeceras municipales de las delegaciones regionales de la SEV para dar una mayor cobertura.Y es que de acuerdo al calendario de vacunación contempla los días del 20 al 24 de abril, se establecieron cinco lugares para la aplicación de la vacuna: en Xalapa, en la zona UV; en Boca del Río, en el World Trade Center; en Tuxpan, en la Expo Ganadera, en Orizaba, el Foro Orizaba y en Coatzacoalcos en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.La información, difundida en las redes sociales de la organización sindical, se indica que la Marina Armada de México es la encargada y responsable de la jornada de Vacunación en el estado; su aplicación es gratuita y voluntaria; el trabajador de la educación podrá acudir a la sede que le corresponda, de acuerdo al municipio donde vive actualmente.En cada sede de vacunación habrá una mesa de incidencias para atender los imprevistos durante la jornada de vacunación y en caso de que algún compañero (a) no pueda acudir a la vacunación el día que le corresponda, deberá esperar la jornada de vacunación de la población en general.Maestros de zonas serranas norveracruzanas para llegar a Tuxpan, recorrerán más de 4 horas para vacunarsePor otro lado, se informó que la vacunación para el sector magisterial es recibida con beneplácito, sin embargo, la ubicación de las sedes, en algunos lugares se encuentran muy distantes de las poblaciones en donde se ubican sus domicilios.Se citó como ejemplo los ubicados en las zonas serranas de la entidad, como es el caso de Chicontepec, Huayacocotla, Texcatepec y de Papantla, en el norte del Estado, por su ubicación geográfica, para llegar a la ciudad de Tuxpan, deberán hacer un recorrido de más de cuatro horas.De ahí que el planteamiento de ampliar las sedes en las cabeceras municipales donde se ubican las delegaciones, será benéfico para los maestros por los riesgos que implica el trasladarse de sus lugares de origen hasta esos lugares, porque de instalarse, en el caso de Huayacocotla, Tantoyuca, Coatepec, Martínez de la Torre, un centro de vacunación, se hacía más fácil el acceso para vacunar a todos los docentes.Finalmente, los docentes entrevistados, consideraron que la jornada fue hecha en las oficinas y no de acuerdo a la realidad que se vive en la entidad, y esto puede dar al traste con las intenciones que el gobierno tiene de vacunar a todos los maestros, porque al parecer que no se tomó en cuentas estas circunstancias.