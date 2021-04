341 ciudadanos no recogieron credencial para votar en Distrito XI de Coatzacoalcos

En total, 341 credenciales de elector quedaron resguardadas ante la Comisión Distrital de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coatzacoalcos, luego que los ciudadanos no acudieron a buscarlas antes del 10 de abril.



Ante ello, será este mismo número de personas que no podrán participar en las elecciones del próximo 6 de junio, confirmó el vocal ejecutivo del Distrito XI, Bulmaro Cruz.



“Posterior a la jornada electoral, se volverán a poner a disposición de la ciudadanía el 8 de junio. Nosotros aquí en el INE hicimos un mayor esfuerzo por tratar de entregar el mayor número de credenciales, hicimos notificación telefónica y después personal”, comentó.



Desde diciembre del 2020 y hasta febrero se hicieron más de 12 mil trámites. De estas credenciales, únicamente 341 personas no acudieron a buscar su plástico.



A pesar de ello, Bulmaro Cruz informó que el trámite de reimpresión está vigente hasta el 25 de mayo, por lo que aquellos que perdieron su credencial y quieren obtenerla de nuevo con los mismos datos, la pueden solicitar.



"Si a alguien se le extravía su credencial puede acudir a las instalaciones y se le imprime una con los mismos datos para que puedan votar el próximo 6 de junio", finalizó.