350 mil contribuyentes en Veracruz faltan por ir a reemplacar

El programa de “Canje Seguro” concluye el 30 de junio y aún faltan 350 mil contribuyentes de regularizarse, expresó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeacion (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, al agregar que quienes no realicen el cambio, a partir del primero de enero de 2023 no podrán circular y se harán acreedores a multas.En la conferencia de prensa que encabezó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez este lunes desde Palacio, el funcionario puntualizó que se han regularizado 400 mil vehículos pero quienes aún no lo han hecho, a partir del primero de julio de 2022 podrán realizar el canje, sin embargo, las placas tendrán un costo.Además, también tendrán que cubrir los recargos por adeudos anteriores.En este sentido, el funcionario estatal dejó en claro que se descarta una prórroga o extensión de este programa de “Canje Seguro”, por lo que reiteró el llamado a los ciudadanos que aún no han realizado el cambio, a que lo hagan para poder acceder a estos beneficios donde se otorga la placa gratuita.“A partir del primero de julio de 2022 ya no habrá condonación, incluso los contribuyentes que estén al corriente no tendrán el beneficio de las placas gratuitas. Si no se ponen al corriente, a partir del primero de enero de 2023 no podrán circular, asimismo, se harán acreedores a multas e infracciones”, adelantó.Lima Franco reiteró que se trata de un tema de seguridad, además de un asunto legal, pues no pueden estar en circulación más de dos tipos de placas en la entidad.Es así que, a partir del primero de julio, se termina la oportunidad de acceder a la condonación de pagos atrasados sin multas y recargos, así como acceder a las placas gratuitas, además a partir del primero de enero de 2023 serán multados quienes no cuenten con las placas actuales.