4 incendios forestales permanecen activos en Veracruz: PC

La secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, dio a conocer que hasta el momento, se tiene registro de 4 incendios forestales activos.



"Tenemos 4 incendios forestales activos, uno que se está haciendo en combate aéreo, en San Andrés Tenejapan, también en Maltrata pero ahí las condiciones de viento no permitieron que se hiciera el ataque aéreo, también hay uno en Ixhuatlán del Café y hay otro en Ilamatlán. Además de esos, están atendiendo el de Las Matas y en Jamapa ya está controlado el incendio del basurero y de pastizales".



Explicó que todos estos sucesos son causa de las altas temperaturas y el descuido de las personas que no acatan las indicaciones de evitar la quema de pastizales.



"Exhortamos a la población que no realicen ningún tipo de quema porque muy fácil se sale de control. En San Andrés Tenejapan fue eso, era un incendio pequeño y se salió de control".



Lamentó que aún no sea posible controlarlos, pues el que está en San Andrés Tenejapan tiene un avance del 40 por ciento, en Maltrata un 70 por ciento de control.



"Hemos logrado que en este año no tengamos las afectaciones que tuvimos el año pasado, sin embargo, esto es trabajo de todos y todas", finalizó