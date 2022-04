4 Municipios del centro de Veracruz carecen de agua, CAEV no soluciona

Usuarios del servicio que brinda la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, CAEV, en los municipios de Maltrata, Ciudad Mendoza, Nogales y Río Blanco, carecen de manera parcial o total del suministro de agua potable en diferentes colonias y comunidades.En el caso de Maltrata, suman ya dos meses con la carencia total y parcial del servicio, por lo cual este día, un promedio de 100 habitantes se manifestaron a las afueras de la oficina administradora del servicio, señaló Víctor Montiel, usuario afectado.En Nogales, la carencia del agua en algunas colonias obligó al Ayuntamiento que preside Ernesto Torres Navarro, a invertir en cuatro pipas para abastecer a las familias afectadas, a pesar de ser responsabilidad directa de la CAEV.En Ciudad Mendoza y Río Blanco los usuarios se quejan de tandeos que no alcanzan para abastecer sus cisternas. En las colonias Álvaro Obregón y Venustiano Carranza de la congregación Vicente Guerrero de Río Blanco, cerca de 400 familias carecen de agua, señaló Ernestina Rodríguez, habitante de la calle 18 de junio."Hemos externado nuestra queja ante la titular de la CAEV, pero nos dice que ya no tienen la pipa que les había prestado Xalapa, entonces al no resolver, los usuarios nos vemos en la necesidad de comprar pipas o garrafones para atender nuestra demanda.Pero no se me hace justo que muchas casas a pesar de tener medidores del servicio y no tener desde hace un mes el abasto de agua, tenemos que pagar una tarifa de 120 pesos mensuales", señaló la afectada.