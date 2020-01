40% del recurso destinado para cafetaleros no se ejerció: Consejo Regional del Café

El presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, acusó que de los mil 250 millones de pesos, que se habían destinado para atender a 250 mil cafetaleros, el 40 por ciento no se ejerció.



"Sólo se ejercieron 750 millones de pesos, 500 millones de pesos no se ejercieron; eso es lo que llama el Presidente de la República como ahorro, sí, ahorros forzados, porque se quedaron sin recibir 100 mil productores de café, este apoyo de los 5 mil pesos".



Respecto al Programa Producción para el Bienestar, señaló que en el mes de mayo ya se tenía el padrón completo, pero al entrar una nueva coordinación tuvieron que realizar nuevamente el ingreso, lo que provocó un atraso en la entrega del recurso.



"Se llevó tanto tiempo que el dinero terminaron entregándolo a 160 mil productores y el dinero se entregó en noviembre y diciembre, cuando era para fertilizar y compra de plantas y ahora se pide que se compruebe con facturas".



Ante dicha situación, enfatizó que el delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, debió tener mayor responsabilidad para que no se cambiaran las reglas de operación del programa y que los productores no realizaran el proceso de empadronarse nuevamente.



"Fue una situación gravísima de orden institucional que no esperamos, por lo que estamos viendo se está visualizando los mismo, porque hay un control de poder. Aquí en Veracruz, Manuel Huerta con sus delegados regionales, quieren controlar todo, tiene ocho días que fueron a hacer reuniones a los municipios, donde les están diciendo a los productores que ellos hagan todo el proceso del café, que lo muelan y que se lo entreguen a ellos para entregárselos a Diconsa".



Así también, criticó que a las organizaciones se les siga etiquetando como corruptas, cuando el gobierno no ha ejercido todo el recurso.



En ese tenor, lamentó que la empresa Nestlé esté importando más de un millón de quintales de café robusta de Brasil, cuando debería darle oportunidad a los productores mexicanos.



"La Nestlé dice que como aquí en México está más caro el café, pues lo importan, para desplazar el café de los arábigos de México. Tanto el Gobierno Federal como el Gobierno del Estado, se mantiene al margen de esta gran problemática", concluyó.