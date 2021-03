40 mil empresas cerraron en Veracruz por pandemia, afirma COPARMEX

El presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Xalapa, Luis Sánchez Ávila, informó que a causa de la pandemia, un aproximado de 40 mil empresas cerraron sus puertas definitivamente en la entidad.



"Antes de la pandemia hubo mortandad de empresas, algunas se fueron y otras al no tener ingreso tuvieron que cerrar. En el estado de Veracruz fueron aproximadamente 40 mil empresas las que cerraron en lo que va de la pandemia".



Y es que dijo, antes de la contingencia sanitaria había "mortandad" de grandes, medianas y pequeñas empresas, pero la crisis sanitaria aumentó el número de éstas.



En ese sentido, urgió al gobierno del estado, tomar en cuenta al sector local, específicamente a las constructoras, pues aseguró, son las que se han tenido que ir a otros estados por falta de oportunidades y el atraso en los pagos que dejaron las administraciones pasadas.



"Esto le pega más a muchos comercios, pero también al giro de construcción. Creo que al momento de que he exigen una obra o licitaciones, nunca está mal incentivar la economía local, el problema está en qué también paguen. Creo que pueden bajar un poco el impacto económico dando más trabajo a las constructoras y comercios locales".



Refirió que la COPARMEX siempre ha solicitado al gobierno del estado, dar prioridad a las empresas y negocios de la entidad, ya que en su mayoría, si no bajaron cortinas, tuvieron que despedir a muchos trabajadores.