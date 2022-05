40 mil productores del campo dejaron de recibir apoyo de programa Producción del Bienestar

El delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara dio a conocer que alrededor de 40 mil productores del campo no fueron validados para recibir el apoyo del Programa Producción del Bienestar, sin embargo, en esta segunda etapa del esquema serán beneficiados 30 mil."Fue tanto lo que nos pegó el COVID-19, que hubo gente que migró. Estamos logrando que tanto mujeres como jóvenes regresen al campo, pero otros ya están grandes, el campesino en el país por lo regular es grande, algunos murieron, otros cambiaron la actividad productiva. Cuando dejan de producir deja de llegar el apoyo. También había uno que otro huachicol social, es decir que recibe cuando no debía. No sé validaron 40 mil pero no todos fue por motivos indebidos", detalló.Indicó que ayer se entró a la segunda etapa del programa Producción para el Bienestar, son cerca de 30 mil los beneficiados en este periodo. En la primera se cubrió 150 mil campesinos."Vamos a estar mañana en Ixtaczoquitlán, Omelaca, Tezonapa, Ixhuatlán del Café, Tepatlaxco, Soledad de Doblado, Tierra Blanca. El 26 de mayo en Atoyac, Chocamán, Tomatlán, Tlalixcoyan. El 27 en Yanga, Zentla, y en Córdoba el 28 de mayo y 30 de mayo en Amatlán", dijo.El delegado explicó que tienen que acudir los productores que estén validados, los que aún no, se les va a incluir posteriormente. El programa aplica a productores de granos básicos como maíz, frijol, caña, café, mieleros, cacao, entre otros.