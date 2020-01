5 mil pobladores de Atzompa se alistan para manifestarse en Xalapa, el próximo lunes

Alrededor de cinco mil pobladores de Soledad Atzompa se alistan para manifestarse el próximo 20 de enero, en Xalapa, pues no les han cumplido con la realización de obras, ni siquiera han logrado una audiencia con el mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez.



Los quejosos son provenientes de las 42 comunidades y la cabecera municipal, ellos decidieron esta movilización tras sostener una reunión comunitaria.



El objetivo es efectuar una movilización pacífica en la capital del Estado y advirtieron que no se moverán del lugar hasta ser escuchados y atendidos personalmente por el mandatario veracruzano, así como los encargados y titulares de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, de Educación de Veracruz y de Comunicaciones y Transportes.



Ellos exigen el cumplimiento de obras de pavimentación en varios tramos carreteros y la construcción de muros de contención que no se han podido iniciar.



Entre los principales reclamos, está la rehabilitación de la carretera de Tecamalucan a Tepaxapa, la reparación del tramo Teotlalco-Acuapa-Tetlatzinga, el encarpetado de Tlatilpa a Huitzila y la pavimentación de Huitzila-Atexcalco-Cruztitla, incluyendo la edificación de 19 muros de contención.



Pero también que la SEV envíe maestros a un promedio de 10 escuelas en todos los niveles en donde hacen falta.