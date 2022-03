50 municipios contemplan endeudarse con adelanto de dinero federal

Alrededor de 50 municipios han solicitado un adelanto del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, luego de la autorización que otorgó el Congreso para contraer deuda, confirmó el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco.En entrevista, recordó que se trata del adelanto de hasta el 75 por ciento del total de recursos que recibirían de parte de la federación en lo que resta la administración municipal.Igualmente puntualizó que la SEFIPLAN puede participar a petición de los municipios para acelerar los procesos y sostuvo que hay intención de apoyarlos.“Al menos al día de hoy hay 50 municipios que están interesados, podríamos decir que son los más grandes los que podrían interesarse porque, aunque lo estuvieran, tendrían que cumplir con los semáforos de alertas, deben cumplir con los indicadores”, acotó.El servidor público agregó que otro de los requisitos que deben cumplir es que el nivel de endeudamiento no se encuentre en números rojos, además de tener autorización del Órgano de Fiscalización del estado.“En realidad por proporción les corresponde más recursos y por correspondencia pueden hacer la obra de infraestructura más grande pero bueno se invita a todos, pero en los municipios más pequeños, donde la complejidad del mecanismo no está tan fácil pues algunos no podrán cumplir con la documentación necesaria para hacerlo”, apuntó.Por otro lado, añadió que continúa reuniéndose con los alcaldes para sacar adelante el proyecto de la reestructuración de la deuda bursátil.Al respecto indicó que en las próximas semanas se planea una reunión regional con los municipios para hacerles saber el proceso y los beneficios de ello.