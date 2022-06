53 cuerpos han sido localizados en fosas de Ixtaczoquitlán

En las fosas clandestinas de Campo Chico, en Ixtaczoquitlán, se han encontrado 53 cuerpos, de los cuales 18 ya fueron entregados, informó la integrante del Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez."Se hizo una prospección en Campo Grande, porque no se ha terminado de trabajar en este lugar, ustedes saben que hay leyes, procesos, cosas que se tienen que gestionar y en lo que esperamos la resolución de los permisos, es que estamos trabajando en Los Arenales en Río Blanco".Añadió que no se ha agotado la búsqueda en Campo Grande, por ello se seguirá trabajando, aunque dejó en claro que todo lo están haciendo conforme a la ley para que no haya algún tipo de problema.En este sentido destacó, que es necesario que los presupuestos para hacer la búsqueda de restos de personas en las fosas sean mayores."Es lamentable que se reduzca el presupuesto para las dependencias, lo que queremos desde el colectivo es que haya más personal, en cuestión de Servicios Periciales que tengan sus herramientas, que los ministeriales quienes hacen la búsqueda en campo y hacen las diligencias para localización de las personas, es fundamental que tengan todos como una buena camioneta, gasolina".Agregó que en cuestión de identificación hay un gran rezago, se necesita más personal en Servicios Periciales.