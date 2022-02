6 alcaldes se fueron sin concluir entrega-recepción, advierte ORFIS

Los Ayuntamientos de Aquila, Coyutla, Mixtla de Altamirano, Otatitlán, Uxpanapa y Zacualpan no entregaron las actas de entrega-recepción, dijo Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).El plazo que tenían para la entrega del acta feneció el pasado 15 de enero, por lo que el incumplimiento de esa obligación implica responsabilidad penal, aunque corresponde actuar a las actuales administraciones municipales.En conferencia de prensa, la Auditora dijo que 59 Ayuntamientos (29 por ciento) entregaron completa las actas; 147 (71 por ciento) presentaron de forma parcial, ya que no se entregó el su totalidad los 94 puntos que se deben cumplir y 6 (3 por ciento) no ha entregado.Asimismo, señaló que se recibieron las actas de entrega-recepción de 12 organismos operadores de agua y de 2 Institutos Municipales de la Mujer.