6 años después, expolicías intermunicipales de Poza Rica siguen sin liquidación

Con pancartas y una Bandera Nacional, ex integrantes de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica- Tihuatlán- Coatzintla se manifestaron en las escalinatas de la Catedral Metropolitana para pedir la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ante la falta de una liquidación luego de ser despedidos en 2015.El representante jurídico de los exuniformados, Ader Óscar Juárez Téllez, indicó que fueron “corridos injustificadamente” y “bajo coacción” tras la decisión del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa y su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, de disolver dicha corporación.“Desgraciadamente perdimos los fallos, fueron fallos a favor del Gobierno del Estado pero seguimos tocando puertas, indagando en la SSP y encontramos un desvío de recursos de más de 100 millones de pesos, por una falsificación de cheques que supuestamente le entregaron a los extrabajadores cuando ya no éramos servidores públicos, porque ya habíamos sido despedidos”, puntualizó en entrevista.Enumeró que son más de 400 expolicías intermunicipales los que fueron cesados y a los cuales no se les dio una liquidación, toda vez que el recurso para ello presuntamente fue sustraído por los exfuncionarios de la dependencia estatal.“Los funcionarios públicos que ya comparecieron ante la Fiscalía Anticorrupción burdamente desviaron un recurso, una liquidación supuestamente, obviamente nunca llegó a manos de los policías, a ninguno de los 400”, señaló Juárez Téllez, quien recordó que por este hecho interpusieron una denuncia en lo Contencioso Administrativo, con sede en Tuxpan.“Estamos en esta lucha, hoy cumplimos dos años desdehemos estado solicitado tres audiencias que han sido denegadas, vinimos de allá y la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, no nos quiso atender, porque no es competencia de ella”, acusó.Aunado a ello, afirmó que han solicitado audiencias con García Jiménez y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, las cuales también han sido denegadas “y seguimos en la incertidumbre de que no hay un Estado de Derecho”.“Pedimos que ya liberen el fallo a favor de nosotros, porque a parte de que nos corrieron, desviaron un recurso falsificando cheques en la época de Javier Duarte de Ochoa, pasó el panista Miguel Ángel Yunes; ahorita es Cuitláhuac García, morenista y desafortunadamente no hay una respuesta de ninguna autoridad”, reiteró el representante jurídico de los expolicías.