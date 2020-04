6 mil camiones de transporte público en Veracruz, parados por contingencia

Del padrón de 10 mil unidades del servicio urbano, al menos 6 mil continúan "paradas" debido a la falta de demanda de transporte, dio a conocer el vicepresidente de la Asociación de Transportistas del Estado de Veracruz, Alfonso Enríquez Boussart.



"El 60 por ciento del parque vehicular está parado y quiere decir que el 60 por ciento de los choferes está sin trabajo, no tienen un trabajo fijo como tal porque son comisionistas y al no trabajar están parados", dijo.



Citó de ejemplo la ruta Playa de Vaca a Puente Moreno, que de operar con 25 camiones, sólo circulan cuatro; además de la Miguel Alemán, de circular 46 vehículos, sólo 12 prestan el servicio y en la Ruta Díaz Mirón-Vegas, de 80 vehículos, la afluencia disminuyó a 15 vehículos.



"Las empresas atraviesan por una etapa crítica, muy crítica, sin apoyo del Gobierno del Estado y menos a nivel federal", dijo.



Refirió que 10 mil camiones prestan servicio en el Estado y por lo tanto, con un 60 por ciento fuera de servicio, por lo menos 6 mil familias perdieron el acceso a un ingreso.



Y es que observó que no existen apoyos del Gobierno del Estado y advirtió que las propuestas que tomaron en otros estados, de limitar el número de pasajeros a solo diez personas, no sería rentable para el transportista.



"¿Quién va a absorber ese gasto? Nosotros no podemos", dijo.