6 mil niños jarochos no tienen su acta de nacimiento

El encargado de despacho de la Dirección General del Registro Civil, Carlos Córdoba Vega, dio a conocer que el municipio de Veracruz es el que más rezago presenta en cuanto al registro de nacimientos, estimando que hay unos 6 mil menores de edad que no cuenta con su acta.Señaló que esta situación viene de hace seis u ocho años atrás y que durante las jornadas itinerantes que han hecho en zonas alejadas de dicha demarcación, han encontrado caso de niños de 8 años que carecían de identidad legal."El municipio que más rezago tiene definitivamente es Veracruz puerto, es un rezago que traen de años. Con las brigadas itinerantes hemos detectado que tan sólo en una colonia que fuimos a hacer los registros, lavantamos 310, empezamos a hacer un cálculo y de acuerdo al volumen poblacional y con el cruce del INEGI, hay muchos niños de hasta 6 u 8 años que no los han registrado", comentó.Córdoba Vega expuso que en ocasiones esto se debe a la "dejadez del ciudadano", pero en otras, precisó, se debe a que las colonias están alejadas de la Oficialía que está en la zona centro, y trasladarse les implica un gasto y perder un día de trabajo.Aparte, añadió, la instancia registradora les obliga "arbitrariamente" a hacer pagos de mil 500 o hasta 2 mil pesos para descartar que el menor ya haya sido registrado previamente, lo que frena la intención de hacer el trámite."Una constancia de inexistencia de registro que se las cobran casi en 600 pesos, les piden actas actualizadas de los padres, y la ley no lo exige, las actas de nacimiento no tienen vigencia. Les cobran las actas hasta de los testigos, entonces están gastando entre mil 500 o 2 mil pesos por registrarlos", puntualizó.Señaló que como Dirección General le dan las instrucciones al Registro Civil Municipal; pero comentó que las demarcaciones tienen su propia Ley de Ingresos, donde estipulan los cobros que deben hacer conforme a los trámites, por lo que los trabajadores siguen esta directriz."Los empleados son municipales, los controla el Gobierno Municipal y si ellos tienen la instrucción y su tabulador aprobado por Cabildo, de que le cobren el registro a los niños, aún cuando es anticonstitucional, es un problema del municipio (...) Esto va en perjuicio de los niños, si no están registrados, no pueden tener acceso a la salud, incluso a la educación, les empieza a crear rezago hasta en sus escuelas", abundó.