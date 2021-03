60 restaurantes de Veracruz-Boca del Río quebraron por pandemia

60 restaurantes de Veracruz y Boca del Río cerraron de manera definitiva debido a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, informó el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Marcelino Fernández Ruiz.



Precisó que la estimación del sector es que al menos el 30 por ciento de los establecimientos que suspendieron actividades ya no volverán a abrir porque ya no cuentan con la solvencia para mantener sus negocios y con ello se pierde un gran número de empleos.



“Cerraron un 50 por ciento y sobre el 30 por ciento que no van a volver a abrir, es lo que se espera, nosotros tenemos 200 afiliados, vamos a hablar de 60. En cualquier industria hay muchos que crecemos con créditos, cuando ya no te da para pagar créditos, para pagar renta hay industrias enormes que están cerrando por el tema de la pandemia, no necesariamente tiene que ser chica”.



Fernández Ruiz señaló que si bien las restricciones sanitarias se mantienen en los restaurantes, consideran que no es la razón que mantienen a los locales en problemas económicos, toda vez que la población se cuida pero, de manera general, hay poco poder adquisitivo.



“No es un tema de restricciones, no es tema de semáforos, si bien a veces no nos ayuda un poquito el tema de la semaforización, la gente se espanta un poquito unos días, unos 15 días, después se empieza a relajar, es un tema mundial, hemos visto que se comporta igual todo el mundo”.



Indicó que se mantienen en un 40 por ciento de ocupación en los restaurantes pero en cuanto al servicio para llevar, en algunos comercios aumentó hasta en un 80 por ciento.