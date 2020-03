65 veracruzanos sospechosos con COVID-19 están aislados, en sus hogares

La Subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que 65 de los 70 casos sospechosos a COVID-19 se encuentran en aislamiento en sus domicilios con las medidas preventivas hasta conocer los resultados de laboratorio.



Durante el reporte diario, sobre el desarrollo del virus en el estado, Espejo Guevara dijo que los cinco restantes están hospitalizados y se les brinda la atención adecuada.



Además, destacó que en Veracruz los casos positivos se mantienen en siete desde hace una semana, lo que indica un buen manejo del escenario por parte de las autoridades sanitarias.



A pesar de que a nivel nacional se ha declarado estar en Fase II, la entidad aun no presenta las características ya que todavía no se pierde la trazabilidad de los contagios y no hay transmisión comunitaria, explicó.



Hasta el momento de las 131 personas que se han consideradas sospechosas de contraer el virus, 54 han sido descartadas completamente y se continúan con los análisis respectivos a quienes mantengan los síntomas.



Cabe mencionar que dentro de los reportes diarios, se da cuenta del desarrollo del virus y se destaca que la población debe atender las indicaciones de manera correcta.



Por tanto, se recomienda la sana distancia, así como las medidas higiénicas y de prevención que dispuso la Organización Mundial de la Salud (OMS).