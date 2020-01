Unos 7 mil ciudadanos ya fueron dados de baja del padrón del registro federal electoral en el distrito 16 de Córdoba al tener credencial con terminación 19, se abate el rezago sobre todo en la zona rural señaló el vocal Pablo Krauss López.



Explicó que tras retomar actividades el pasado 2 de enero llevan el módulo semifijo a las comunidades más lejanas en donde no hacen el trámite por ser más difícil el traslado a la cabecera municipal.



Agregó que en un solo día el módulo fijo realiza hasta 500 nuevos registros y en el semifijo hasta 200.



Krauss López exhortó a los ciudadanos que tengan la mica vencida a que acudan a realizar el cambio pues ya no están inscritos en el padrón y el proceso electoral inicia este año.



Agregó que el canje no tiene ningún costo como se había mal informado, pues este lo absorbe el Instituto Nacional Electoral.