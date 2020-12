8 Alcaldes del PRD pedirían licencia para participar en elecciones

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, confirmó que 8 Alcaldes del Sol Azteca han manifestado sus intenciones de solicitar licencia para buscar otros cargos de elección popular en las próximas elecciones.



Aunque no otorgó nombres ni de qué municipios son, dijo que pertenecen a las cabeceras de los distritos que abanderan como instituto político.



“Son varios, ocho Alcaldes, de las cabeceras distritales que tenemos, las más importantes”, dijo.



Durante entrevista al finalizar su intervención en la sesión de instalación del proceso electoral 2020-2021, reconoció que los ediles están en su derecho de buscar otros cargos y tienen hasta el próximo 4 de marzo de 2021 para solicitar licencia y separarse de su actual encomienda.



Por otra parte, Sergio Cadena se refirió a la posibilidad de conformar una alianza con PRI y PAN y adelantó que se podrían seleccionar a los candidatos por medio de encuestas, donde los resultados de ellas se someterán, en el caso del PRD, a una mesa de candidaturas.



Explicó que en el PRD se instala una mesa de candidaturas, se evalúan esas candidaturas y ya posteriormente el Consejo Político Estatal es el que ratifica o desecha esas candidaturas si no están de acuerdo.



En este sentido, destacó que al tener una fuerza importante en la zona norte, sería ahí donde solicitarían abanderar con sus candidatos los distritos federales y locales.



“Tenemos una fuerza importante, entonces ahí estamos pidiendo que los distritos tanto federales como locales pudiéramos participar, entonces no vamos proponiendo candidatos o solicitando distritos donde no tenemos fuerzas. Tihuatlán es un municipio que ya gobernamos, Poza Rica tenemos una fuerza importante, Papantla, toda esa zona, inclusive hasta Tuxpan”, finalizó Sergio Cadena.