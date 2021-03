8 mil 706 veracruzanos han muerto por COVID-19, hasta este lunes

En la entidad veracruzana 8 mil 706 personas de 198 municipios han fallecido por el COVID-19; mientras que 57 mil 616 han resultado positivos al virus SARS-COV-2, informó este lunes la jefa de Epidemiología, Dulce María Espejo Guevara.



En conferencia de prensa, acotó que son 120 mil 72 los pacientes con diagnóstico probable de COVID-19 que se han atendido y estudiado en el Estado; de los cuales ha resultado negativos 51 mil 537 y permanecen como sospechosos 10 mil 919.



Además, dijo que 513 representan a los pacientes que recién presentan síntomas, y por tanto tienen la probabilidad de infectar a otras personas en cualquier lugar que se encuentre, si no toman las medidas de protección.



Región centro



El municipio de Veracruz registra ya 11,732 casos; Xalapa 4,721; Orizaba 3,282; Córdoba 2,962; Boca del Río 1,413; Río Blanco 961; Fortín 945; Ixtaczoquitlán 799; La Antigua 676; Nogales 661; Medellín 638; Camerino Z. Mendoza 482; Coatepec 461; Alvarado 422; Mariano Escobedo 385; Perote 365; Úrsulo Galván 316; Emiliano Zapata 315; Ixhuatlancillo 248; Amatlán de Los Reyes 211; Puente Nacional 200; Zongolica 195; Paso De Ovejas 190; Rafael Delgado 173; Banderilla Con 167; Atzacan 118; Coscomatepec 112; Huatusco 107 y Soledad de Doblado 103.



Región sur



Coatzacoalcos acumula 3,482 casos; Minatitlán 1,681; Cosamaloapan 989; San Andrés Tuxtla 682; Cosoleacaque 605; Tierra Blanca 399; Nanchital 287; Tres Valles 280; Las Choapas 249; Agua Dulce 232; Lerdo de Tejada 206; Carlos A. Carrillo 201; Jáltipan 198; José Azueta 131; Isla 127 y Catemaco 107.



Región norte



Poza Rica suma 3,582 casos; Tuxpan 1,704; Pánuco 804; Martínez de La Torre 754; Papantla 696; Coatzintla 535; Tihuatlán 437; Misantla 171; Tantoyuca 131 y Tlapacoyan 126.



La funcionaria de la Secretaría de Salud comentó que si bien los casos positivos a SARS-COV-2 han mostrado una tendencia a la disminución, la transmisión del virus continúa.



Apuntó que la diabetes, hipertensión y la obesidad se presentan con mayor frecuencia en los adultos mayores de 65 años, pero cada vez más personas jóvenes viven ya con estos problemas de salud; que actúan como factores de riesgo e incluso los puede llevar a requerir hospitalización, si se infectan además de coronavirus.



"Además tomar en cuenta que, si se presentan complicaciones más severas, pueden ser intubados y tener una evolución más prolongada; por ello es muy importante que no se confíen, la transmisión continúa, no lo tomen a la ligera y acuda a una unidad de salud para su atención", recomendó.