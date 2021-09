8 parejas homosexuales intentan adoptar ante el DIF de Veracruz

El subdirector de Adopciones del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Estatal), Víctor Antonio Jiménez, dio a conocer que actualmente hay 123 solicitudes para adoptar, de la cuales ocho pertenecen a parejas homoparentales.



“Tenemos alrededor de 123 solicitudes; sin embargo, como la Ley de Adopciones establece un proceso muy completo, muy bien determinantes, tienen que presentar una serie de 16 requisitos, entre los cuales, está pasar una valoración de psicología y una valoración de trabajo social, para determinar que son aptos”, manifestó.



Reconoció que la pandemia de COVID-19 afectó la agilidad con la que se deberían dar los procesos, aunque sostuvo que las nuevas tecnologías han permitido tener un acercamiento con los nuevos solicitantes de adopción.



“La Ley de Adopciones del Estado de Veracruz establece que cualquier persona mayor de 25 años puede realizar el proceso, entonces recibimos solicitudes de otros Estados. Tenemos muchas solicitudes de Monterrey, Ciudad de México, Tabasco, Querétaro”, puntualizó Antonio Jiménez.



Comentó que dependiendo de la entidad de origen de las parejas o personas que quieren adoptar, algunos requerimientos resultan más difíciles de conseguir, por lo que muchos desisten en continuar el trámite, siendo uno de ellos la carta de no antecedentes penales.



Aunque parejas del mismo sexo han ingresado las solicitudes, expresó que no han logrado entregarle un menor en adopción, debido a que no han cumplido con los requisitos o porque presentan errores en sus actas de nacimiento o sus nombres asentados en éstas son incompletos o abreviados.



“Para que nosotros podamos considerarlos como una familia apta, tienen que entregar esta serie de 16 requisitos, entonces de estas parejas homoparentales no tenemos ahorita un expediente que tenga esas condiciones de completas. Se quedan a medio camino”, ahondó.



El funcionario del DIF Veracruz comentó que de las 123 solicitudes ingresadas en el 2021, 19 carpetas ya se han completado, siendo una familia integrada por personas homosexuales.



“El proceso una vez que tiene su carpeta, pasamos a consejo técnico y depende mucho de los niños que estén liberados en ese momento, no todos los niños en resguardo son para adopción, algunos están como medida de protección, algunos están en espera de que sus familiares puedan regresar por ellos”, indicó.



Además, comentó que actualmente tienen cinco menores listos para entregar a familias que cumplan con los requisitos, siendo dos parejas de hermanos y un niño más.



“Regularmente todos menores que llegan al Sistema DIF vienen de una situación de violencia”, abundó.