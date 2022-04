80 % de trabajadores UV región Orizaba-Córdoba ya han vuelto a lo presencial

El dirigente sindical Jobo Lara Faticati dio a conocer que, del total de mil 200 trabajadores docentes de la Universidad Veracruzana (UV) adheridos a la FESAPAUV, en la región Orizaba-Cordoba, el 80 por ciento ya regresó a clases presenciales.En entrevista, Faticati destacó que: "la mayor parte del personal en la zona ya está en presencial, no quiere decir que todos, pero ya casi estamos hablando de un 80 por ciento”.Esto se está dando más en las áreas técnicas y en las Ciencias de la Salud, que son cuestiones de laboratorio y tienen que ver con la relación paciente - médico, que de manera virtual no se pueden hacer", detalló.Destacó que son entre 900 y mil los académicos que ya están en las aulas de manera presencial y para el próximo ciclo escolar ya estará el 100 por ciento en los salones.Se le cuestionó qué sucederá con aquellos a los cuales el médico indique que no deben retornar a lo presencial, a lo que respondió que en tal caso deberán irse de incapacidad."Vamos a regresar todos, pero la persona que el médico diga que no puede retornar, nos apegamos a lo que contempla el contrato de trabajo, es decir a las incapacidades. Si el doctor diagnostica que la persona no puede regresar porque padece alguna enfermedad la cual le generaría mayor riesgo, entonces se incapacita y tendríamos que ver hasta qué tiempo", concluyó el dirigente.