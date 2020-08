85% de aspirantes a la UV en zona Orizaba optaron por examen de forma tradicional

En la zona Córdoba-Orizaba, aproximadamente mil 40 aspirantes presentarán su examen de admisión a la Universidad Veracruzana (UV) en línea y 6 mil 80 lo harán de manera presencial en las cuatro sedes, informó el vicerrector en la región, José Eduardo Martínez Canales. Esto se traduce en que 85 por ciento de jóvenes prefirieron la forma tradicional.



“Como es sabido por todos, del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020 la UV estará aplicando su examen de ingreso después de haber ofrecido a sus aspirantes dos opciones, presentarlo en línea desde el lugar que ellos eligieran, preferentemente su casa para no salir y hacerlo como habitualmente se realiza, es decir, de forma presencial en alguno de nuestros espacios universitarios”.



Explicó que los primeros mil 40 han sido distribuidos durante los cinco días de aplicación, de tal forma que serán 208 aspirantes presentando diariamente en modalidad virtual. Estos tuvieron conocimiento previo de las condiciones y lineamientos para dicha modalidad, inclusive hicieron pruebas y han estado pendientes de seguir las recomendaciones emitidas por la UV y por CENEVAL, organismo externo responsable de la aplicación. "Estos aspirantes tendrán además apoyo técnico permanente previo y durante la aplicación para resolver cualquier duda o situación que se presente".



En tanto, los 6 mil 80 han sido distribuidos en cuatro sedes que son: el Centro de Idiomas Orizaba, las Facultades de Enfermería y de Ciencias Químicas de Orizaba y el Campus Ixtaczoquitlán. En estos espacios se recibirán 156, 212, 330 y 518 aspirantes diariamente durante los cinco días de aplicación, cuidando así las medidas de sana distancia establecidas por los diferentes niveles de gobierno.



El vicerrector enfatizó que en cada espacio se realizará una limpieza profunda durante los próximos días, misma que estará a cargo del personal manual del SETSUV, de forma tal que cada entidad se encontrará en las mejores condiciones para la aplicación. “Tendremos además la instalación y operación de filtros sanitarios con toma de temperatura y aplicación de gel desinfectante y nuestras brigadas del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo, conocido como SUGIR de toda la región, también estarán pendientes de cualquier situación que se presente".



Indicó que los universitarios han mantenido un sinfín de reuniones para preparar y brindar las mejores condiciones posibles tanto a los aspirantes como al equipo institucional que participa en la aplicación.



De igual forma, apuntó que como cada año, cada espacio contará también con servicio médico y se tendrá el apoyo de las autoridades de los Ayuntamientos de Orizaba e Ixtaczoquitlán, quienes a través de sus autoridades municipales y sus respectivos equipos de trabajo apoyan y se mantienen al tanto de las necesidades derivadas de la aplicación, principalmente en materia de Protección Civil, Tránsito y Seguridad en la vía pública.



Asimismo, enfatizó que de manera respetuosa se da una recomendación a familiares, tutores y seres queridos de los aspirantes, para no acompañarlos en esta ocasión y así evitar aglomeraciones al exterior de las sedes de aplicación pero también se ha pedido que los comerciantes y personal de otras instituciones educativas no se presente afuera de las sedes y todo se hace con el propósito de cuidar las medidas de sana distancia que deben prevalecer y no poner en riesgo a nadie.



Recordó que son 2 mil 343 los espacios ofertados para la región Orizaba-Córdoba, distribuidos en 26 programas educativos de licenciatura en seis áreas académicas y que se está ofreciendo mayor número de lugares que en 2019 en los siguientes programas: 10 más para Arquitectura, 10 más para Administración del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), 5 más para Contaduría también del SEA y 4 más para Cirujano Dentista.