90% de embarazadas que atiende asociación son menores de edad

Los embarazos en menores de edad no disminuyen, tan sólo las menores que se atienden en asociaciones como “VIFAC” representan el 90 por ciento de las mujeres embarazadas que ayudan durante el proceso de gestación.De acuerdo con Arive López de Maines, presidente de Vida y Familia A.C, en Veracruz, las edades en las que oscilan las niñas y jóvenes que acuden a pedir ayuda son entre 14 y 19 años, cuyas parejas también son de la misma edad.“La mayoría son chicas adolescentes, menores de 20 años, entre 14 y 19 años la mayoría, las que más se acercan a VIFAC. Casi siempre son del sector de las chicas adolescentes”, dijo.Agregó que se les proporciona casa y comida a quienes no tienen un hogar y además se les brinda capacitación para el trabajo y atención médica hasta que nace el bebé.No obstante, es preocupante que sean niñas las que siguen con embarazos no deseados y aún no cuentan con la preparación para criar a otro menor.“Es muy preocupante porque desde el punto de vista social es un factor delicado que no sólo afecta a ellas y a su familia, son mamás jóvenes que no están maduras para serlo, se les ayuda para que ellas maduren para que vean la vida de otra manera y que pueden salir adelante con sus bebés”.La presidenta de VIFAC indicó que las embarazadas mayores de edad, algunas tienen pareja pero no cuentan con la capacidad económica para costear la atención durante la gestación y por ello acuden a pedir ayuda.