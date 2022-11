90% de escuelas en el Estado no tienen escrituras, alerta diputada

Un 90% de las escuelas de la zona rural, urbana y semiurbana carecen de escrituración debido a que en su momento los terrenos donde se construyeron fueron donaciones que no se llevaron a regularización, lamentó la diputada Tania María Cruz Mejía.En su visita al municipio de Nogales, la legisladora señaló que en fechas recientes fueron regularizadas tres instituciones educativas y tres más están en proceso, por lo cual se espera que en el siguiente año, un número importante de directores haga la gestión para regularizar la situación legal de los inmuebles.Indicó que el no contar con las escrituras, las instituciones no son acreedoras a beneficios de ampliación, remodelación y otros programas que maneja la Dirección de Espacios Educativos.La mayoría de las escuelas, dijo, incrementó con los años su plantilla, y al no contar con recursos económicos suficientes, se quedaron en el rezago de infraestructura educativa, incrementando sus necesidades.Por ello, exhortó a los directores de las escuelas a gestionar la regularización de los predios, con el apoyo de los Ayuntamientos ante las instancias correspondientes.