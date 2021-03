90 mil trabajadores de la educación de Veracruz ya se registraron para recibir vacuna

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que 90 mil docentes y personal educativo de la entidad se han registrado para recibir la vacuna contra el COVID-19.En entrevista posterior a la Mesa de Seguridad, en el municipio de Chacaltianguis, recordó que los docentes podrán inscribirse en la plataforma http://mivacuna.sev.gob.mx García Jiménez reiteró que el regreso a clases presenciales se dará de manera escalonada, para lo cual el Estado deberá permanecer en el semáforo verde durante cuatro semanas continuas y que la mayoría de los adultos mayores ya estén vacunados.“Para ya después de eso iniciar la vacunación de los profesores que sí deseen participar en el regreso a clases presenciales escalonadas. Los maestros y personal de Educación que lo deseen podrán registrarse”, comentó.Dijo que el registro servirá para tener una “noción de cuántos profesores sí tienen la disposición de regresar a clases y a vacunarse”.El titular del Ejecutivo acotó que el regreso a las aulas podría ser regional, de acuerdo con el Semáforo Epidemiológico local.“Por ejemplo, si existe un municipio que está con el semáforo naranja, ahí probablemente no (se regrese a clases presenciales) y si está en amarillo probablemente tampoco y dependerá si tenemos el plan de vacunación ahí instalado, es decir, que todos los adultos mayores estén vacunados”, refrendó.En este sentido, dijo que el próximo viernes se dará a conocer el semáforo con que el que se iniciará la primera quincena de abril y que corresponderá por lo tanto a la Semana Santa.“Decirles que si estuviéramos en verde en esta primera quincena de abril, vamos a mantener las medidas sanitarias del semáforo amarillo, ¿para qué? Para evitar lo de diciembre, que no se nos vaya de las manos”, comentó.En la entrevista, pidió a la sociedad estar muy pendiente de no confiarse porque el objetivo es mantener el color verde y que no suceda como diciembre, que Veracruz solamente estuvo una semana en verde y de ahí regresó al amarillo y el naranja.“Pedirle a la población que si esta primera quincena de abril, cayéramos en verde, vamos a cuidarnos, porque el objetivo es mantenernos en verde”, expuso el titular del ejecutivo.