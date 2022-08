911 pone trabas a Cruz Roja de Orizaba; “hay envidias”, afirman

La presidenta de la delegación en Orizaba de la Cruz Roja, Xóchitl Sosa, aseguró que hay quienes buscan boicotear el trabajo que hace la Benemérita Institución y ejemplifico el caso del 911, que les avisa hasta media hora de retraso sobre incidentes."Cuando hay un accidente en Orizaba siempre hay envidias, no puedo decir quien habla con el 911 para que le pase primero las llamadas a ellos, pero recordemos que el primer reporte debe ser a la Cruz Roja", dijo.Añadió que en varias ocasiones los paramédicos han llegado tarde porque les avisan minutos después para que acudan."No es culpa nuestra, porque nosotros estamos para servir a la comunidad".Sosa indicó que lo importante es sacar adelante la delegación que es una institución de asistencia privada."Nadie puede entrar mientras yo no termine mi periodo, cuando yo termine puede haber otro consejo".En rueda de prensa, invitó a que la gente conozca el trabajo que se hace en este institución y no se deje llevar por comentarios expresados en contra de esta.Recordó que cuando ella llegó a la delegación, esta estaba en mal estado, pero durante los últimos años se ha venido avanzando en infraestructura y en apoyo al personal."Yo si me voy a ir, pero voy a terminar mi periodo, no me puedo salir antes de que termine mi ratificación. No es posible que una persona X, venga y quiera tomar la delegación, porque la Cruz Roja es una institución privada".