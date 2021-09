A 10 años de fundada, Telesecundaria de Coatepec sigue sin edificio propio

Docentes de la Escuela Telesecundaria “Niños Héroes”, ubicada en la localidad de Tapachapan, en Coatepec, pidieron a las autoridades estatales y municipales el otorgamiento de un terreno donde poder funcionar adecuadamente, toda vez que desde hace 10 años que se fundó, ocupan un predio prestado por el organismo operador de agua y aulas móviles.En conferencia de prensa, la directora del plantel, Anabel Sánchez Arenas, expuso que al utilizar un espacio prestado, el Instituto Estatal de Espacios Educativos (IEEE) no puede entrar y construir salones de clases y demás infraestructura.“Nuestra escuela ya no puede seguir así. Fue fundada en el 2011 y es hasta la fecha que no cuenta con un terreno propio, por lo tanto, ni Espacios Educativos, ni ningún programa puede entrar a construirnos. Trabajábamos en una aula de concreto, temporal y cinco aulas móviles. Antes de salir de la pandemia, nos vandalizaron nuestras aulas, nos las rompieron”, denunció.Detalló que han sido cuatro las ocasiones que han sido víctimas de la delincuencia, siendo apoyados en una primera ocasión por las autoridades coatepecanas y el recurso que tenían lo utilizaron para el mantenimiento de los salones temporales durante el cierre por el confinamiento.“Hemos estado en contacto con cada una de las administraciones municipales de Coatepec y ninguna ha querido tener esa decisión de donarnos 2 mil metros cuadrados para nuestra escuela”, acusó Sánchez Arenas.Enumeró que son 90 alumnos los que cursan sus estudios en dicho plantel, divididos en tres grupos de primer año, dos de segundo y tres de tercero; además laboran allí ocho profesores, un administrativo y tres de apoyo.“Es momento de que ya nos puedan responder con un terreno digno para escuela. Nuestros alumnos merecen tener un aula digna, unos baños dignos. Es momento de decir ‘aquí estamos’. Denle ese voto de confianza a la institución educativa que en ningún momento les va a defraudar”, afirmó la directora.Y es que expuso que actualmente no cuentan con electricidad, ni con agua potable, por lo que tienen que recolectar agua de lluvias para que los alumnos se puedan lavar las manos e ir al baño, lo que impide la aplicación correcta de las medidas sanitarias contra el COVID-19 y a su vez, incrementa las posibilidades de contagios.“Estamos dando clases presenciales, con horarios y algunas clases a distancia. Aunque estemos aquí, nuestros alumnos tienen actividades, están atendidos. Lo único que requerimos es un espacio”, insistió la máxima autoridad de esta Telesecundaria.Además, indicó que hace poco solicitaron a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) que les cediera el inmueble donde funciona actualmente la Escuela Nocturna “Ramírez Cabañas” pero no procedió la petición porque un edicto de Protección Civil refiere que no es segura dicha infraestructura.“No tenemos donde dar clases. La gota que derramó el vaso fue que en cuatro ocasiones hemos sido víctimas de robos, nos dieron un kit desinfectante, con bomba por parte del Gobierno Federal y el día de ayer, al entrar a la escuela, vimos que fue saqueada, nos dejaron sin bomba, sin termómetros, sin desinfectante, sin shampoo para manos”, refirió.Anabel Sánchez Arenas comentó que con el retorno a clases presenciales, dos maestros y un alumno han dado positivo al COVID-19 pero todos han sido externos a la institución, sin dejar de preocuparle que las precarias condiciones sanitarias en que operan, se convierta en un foco de infección del Coronavirus.