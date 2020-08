Después de dos meses, siguen sin avances los familiares de los cinco jóvenes en la cervecería “Michelukas” ubicada en la congregación de Palo Gacho, municipio de Emiliano Zapata.



De acuerdo a integrantes del Colectivo Familias Enlaces Xalapa y familiares de las víctimas, tienen conocimiento de una posible intervención del crimen organizado.



Además comentaron que los dueños del lugar podrían estar protegidos, pues ya se les ha notificado para que asistan a declarar a la Fiscalía General del Estado (FGE), pero se ampararon y se niegan a asistir.



"No hay detenidos, ha declarado gente de la zona, pero no hay una respuesta que nos lleve a dar con ellos. Hay gente que se ha amparado en dar una declaración, como son los dueños del lugar. Estas personas al parecer están protegidas por alguien muy fuerte que no quieren dar una declaración", señaló el integrante de del Colectivo Familias Enlaces Xalapa, Carlos Saldaña Grajales.



Manifestaron que en dicho establecimiento son recurrentes pleitos y en este caso una desaparición, situación que conocen las autoridades de Emiliano Zapata y continúan permitiendo la operación del establecimiento.



"En este caso se encontró el vehículo en el que iban los jóvenes a los tres días, periciales no tiene nada, lo encontraron desvalijado. Hay informes de que han hecho búsqueda, pero no hay resultados", comentaron.



También, aseguraron que un mes después de la desaparición de Cedrick Abdiel Ramírez Aguilar de 19 años, Iván Aurelio Aguilar Villa de 26 años; Mario Figueroa Domínguez de 32 años; Iván de Jesús Sosa Lagunes de 32 años, y Marco Javier Reyes con edad de 30 años, los teléfonos celulares de algunos de ellos, estaban activos y recibían mensajes.



"Los teléfonos estuvieron activos, y eso es algo que las familias no se explican, ¿Por qué, si lo teléfonos están activos, no pueden dar con una geolocalización para una posible ubicación. Un mes después, uno de ellos se activó en Facebook y en WhatsApp, pero no tuvimos respuesta. Eso lo sabe la fiscalía", explicaron familiares.



Fue el 2 de julio cuando ocurrieron los hechos, y desde entonces, los familiares siguen reclamando a las autoridades avances o declaraciones de los dueños del lugar.



Resaltaron que los propietarios del bar tampoco han proporcionado las videograbaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en el local.



En la FGE está iniciada la Carpeta de Investigación 118/2020 por la desaparición de los cinco jóvenes de Xalapa, que se conocían porque trabajaban en negocios ubicados en la colonia Miradores.



"Todo está presentado en la fiscalía. Nos dicen que si van personas a declarar, pero siempre con identidad resguardada. No tenemos nada", concluyeron.