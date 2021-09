A 3 años de operar, Universidad Politécnica de Coatzacoalcos carece de RVOE

Los alumnos de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos corren el riesgo de concluir sus estudios sin reconocimiento de validez oficial. En el mejor de los casos, egresarían con título de la Universidad de Huatusco, ya que la institución en esta ciudad carece del Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), pese a que lleva más de 3 años operando y con recursos del erario.Así lo confirmó Tania Cruz Santos, diputada federal con la Comisión de Educación, quien detalló que las dos carreras que la institución ofrece actualmente (Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones y Licenciatura en Administración y Gestión de PYMES) serán reevaluadas para determinar si pueden seguir vigentes o si de acuerdo con la demanda por el Corredor Interoceánico será necesario meter otras en el nuevo arranque del plantel."Con respecto a la universidad, hay visto bueno del Gobernador y del Subsecretario de Educación para que los chicos que están estudiando puedan ser absorbidos por la UP de Huatusco que tiene las mismas características y crear de nuevo ingreso la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos. Pero como apenas se va a generar toda la documentación, no puede haber un respaldo de las generaciones que ya están cursando, sólo será para nuevo ingreso", destacó.Lo que se busca, expresó, es que el alumnado no se sienta defraudado, de ahí que se haya hecho ya la gestión para obtener su título aunque sea por la Universidad de Huatusco."Se está trabajando con la Secretaría de Educación Pública para darle certeza a las familias y chicos que ya cursaron y no se queden a la deriva pues la escuela oficialmente no tiene todavía ningún registro, ni ningún RVOE de ningún tipo", detalló.En el 2020, Tania Cruz Santos incluso se reunió con el entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, con el afán de hallar una solución y lograr que los alumnos que concluyeran su carrera pudieran obtener su título universitario pero hasta el momento todo sigue igual.“Se retomó el tema de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos, es un tema que tiene ya desde que iniciamos la Legislatura, cuando llegaron a mí los integrantes de la universidad. Hay chicos en tercero y quinto cuatrimestre y es una preocupación que todavía no se tenga aprobada la universidad. Mi preocupación son los universitarios que ya están cursando y sus familias quienes esperan que se busque una alternativa para sacarle la carrera, para que puedan tener un título cuando terminen y egresen”, había expresado en aquel entonces.