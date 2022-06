A 6 años de la denuncia, FGE no ha integrado carpeta de investigación por saqueo al IPE

El representante de maestros jubilados en la zona, Jesús Arenzano Mendoza, indicó que, aunque se quisiera creer en la justicia, es difícil pues por ejemplo hace seis años se interpuso una denuncia contra autoridades estatales y directivos del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones y a la fecha no se han integrado las carpetas de investigación.Señaló que esa denuncia por los delitos de asociación delictuosa, peculado, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad en contra de autoridades estatales por el saqueo de más de 8 mil 500 millones de pesos.Lamentó que, en seis años, la Fiscalía General del Estado no haya podido proceder a pesar de tener todo para hacerlo.Recordó que esa denuncia, que se hizo en contra de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera y Javier Duarte, así como los comités directivos del IPE que autorizaron que se sacara ese dinero, lo cual constituyó una acción ilegal.Sin embargo, insistió, es la fecha en que no se termina de integrar la carpeta de investigación.Aunado a ello, recordó que existe también otro pendiente para los maestros, pues desde antes que asumiera el cargo de gobernador, Cuitláhuac García se comprometió a que se regresaría el dinero del IPE, lo cual a la fecha no se ha hecho.Arenzano Mendoza señaló que los pensionados y jubilados seguirá haciendo presión para que se logre justicia y quienes violentaron la ley, paguen conforme a derecho.