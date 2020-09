A Alcalde de Zongolica “le gustaría dar una pequeña sanción a chismosos”

En el Municipio de Zongolica se podría analizar la posibilidad de sancionar “el chisme” que provoca conflicto en las comunidades.



“Me gustaría poder, a los chismosos, darles una pequeña sanción porque sí nos provocan algunos problemas”, manifestó el alcalde Juan Carlos Mezhua Campos.



No aclaró qué tipo de sanciones se pudieran implementar para quienes difundan rumores e información falsa, pero señaló que le gustaría llevar “a la Quinta” (cárcel municipal) a los chismosos.



Tan solo mencionó que entre los Agentes y Subagentes municipales hay preocupación porque alguien comentó que se les bajaría la percepción económica que reciben del Ayuntamiento.



Recordó que en días pasados alguien difundió un acta de entrega/recepción falsa de una obra hidráulica en la comunidad de Texchoacapan que fue observada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) con 13 millones 500 mil pesos; al respecto, aclaró que aún se encuentra en proceso y tiene un costo de poco más de 6 millones de pesos.



Otro chime recientemente difundido, agregó, es con relación a la misma obra “y ahora los chismosos quieren hacerle creer a la gente que por eso las demás comunidades no tienen derecho al agua; eso es absolutamente una tontería”.



En ese sentido, reconoció que muchos temas que atiende día a día como autoridad municipal tiene que ver con comentarios de mala fe de las personas, que son hasta risibles pero que provocan problemas.



“Veo que hay gentecita que lo hacen de mala fe para que haya problemas entre las comunidades. Me gustaría, a los chismosos, darles una pequeña sanción porque si nos provocan algunos problemas”.



Por ello, dijo estar pensando en que se pueda sancionar el chisme en el municipio de Zongolica.