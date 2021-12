A algunos orizabeños no les gustó la higiene de los migrantes

Tos, estornudos, mal semblante, gripe, lesiones en la piel, es la realidad física de los migrantes que durmieron en el Parque Alameda de Orizaba, quienes se rehusaron a utilizar cubrebocas. Algunos pobladores de la ciudad expresaron su temor ante la pandemia de COVID.La poca higiene que tienen debido a la situación que enfrentan ha provocado en muchos de ellos lesiones en la piel, así como contagio de enfermedades respiratorias que han alcanzado a personas de todas las edades.María Torres, quien todos los días acude a la Alameda a hacer ejercicio junto con Itzel Morales, dijo que es necesario ser humanitarios y atender a los hermanos centroamericanos pero de parte de ellos tendría que haber una actitud de salud más enérgica debido al COVID."Vimos que se lavaban los dientes y escupían en los prados a donde llegan los niños a jugar, también observamos que tanto niños como adultos presentaban cuadros de intensa tos y no se cubrían la boca ni usaban el cubrebocas, como ciudadanas ya tenemos la cultura de siempre usar ese artículo", dijo.Óscar Reyna comentó que observaron malas prácticas de los migrantes y actitud renuente de atender las peticiones sanitarias de autoridades municipales, incluso algunos centroamericanos pretendieron bañarse y se comenzaron a desnudar para hacerlo obteniendo agua de un bebedero pero no les fue permitido."No es posible que un migrante se desnude en plena plaza pública, aquí llega mucha gente a hacer ejercicio y vienen incluso niños y no es coherente que lo hagan".Esta mañana, autoridades municipales pidieron a los migrantes no dejar basura, no escupir en los prados y sobre todo usar el cubrebocas pues es obligatorio en la ciudad pero muchos hicieron caso omiso.