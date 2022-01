A casi dos años, CFE no atiende reclamos de hoteleros en Costa Esmeralda

A casi dos años de reclamos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no brinda respuesta a la exigencia de prestadores de servicios de Costa Esmeralda por una condonación en el cobro de luz en dicha franja turística de Tecolutla.La presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Costa Esmeralda A.C., Gloria Santiago López, refirió que salvo vacaciones o “temporada alta”, los establecimientos permanecen vacíos pero CFE cobra sin excepción la tarifa más alta.“Con CFE hemos tenido reuniones pero no se puede discutir nada, cuando ellos vienen aplican una tarifa que es incoherente, porque tengo todo el hotel vacío y el día 28 de cada mes se llena el hotel”.Y es que los hoteleros estiman que Comisión Federal de Electricidad recauda en Costa Esmeralda ingresos por un millón de pesos en temporada baja.“La tarifa que nos cobra CFE es la más alta que se haya registrado en el mes, así el mes haya estado vacío, nos cobra la más alta y eso me parece incoherente”.Señaló que los representantes de la CFE se escudan en la denominada “Ley de CFE” para no dar solución a los reclamos de condonación de cobros.“Y esta situación no es de CFE, sino en todo el país. Si Costa Esmeralda existe no es gracias a los gobiernos, sino a los empresarios”.