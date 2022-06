A casi todas las mujeres de Coatzacoalcos las han acosado en el transporte público

El 96 por ciento de las mujeres que toman el transporte público en Coatzacoalcos han sido víctimas de acoso sexual, según datos del área de proximidad social de la Policía Municipal.La titular de la oficina, Karen Arcos, dijo que este acoso va desde miradas y palabras lascivas, hasta tocamientos y roces.Detalló que a través de un operativo en las diversas rutas que hay en la ciudad, detectaron que es principalmente en los urbanos con rumbo al poniente de la ciudad, donde más se presentan estos casos.“Son en rutas que llegan a las colonias marginadas, se podría decir como por ejemplo la Teresa, Ciudad Olmeca, Dunas, todas esas colonias.El 96 por ciento han sido víctimas, eso lo sabemos gracias a una encuesta que se hizo en el operativo, pero no hay un tipo de caso que perseguir porque no hay denuncia”, detalló.Sin excluir a los chóferes, en la mayoría de los casos son los usuarios varones los que hostigan a las mujeres que viajan solas.Algunas de ellas, consideran que el acoso y la violencia en lugares públicos se ha normalizado, ya que en ocasiones personas pueden estar observando lo que está ocurriendo y no intervienen.“Se les pega un vinil en las unidades que viene las líneas de emergencia, las aplicaciones, ahorita le estamos difusión a “Mujer Alerta”, “No más engaño Veracruz”, “C4”, y estas aplicaciones de enlaces al 911 y 089 dependiendo de cuál sea su necedad, están siendo muy eficaces”, añadió.La Policía Municipal exhortó a las mujeres a denunciar este tipo de hechos, ya que al no haber una denuncia no hay delito que perseguir, permitiéndole a los agresores a que reincidanHasta el momento la corporación ha brindado asesoría a diez mujeres que han solicitado el apoyo, mientras el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) ha tenido dos casos de este tipo.Son las redes sociales las que han utilizado las mujeres para alertarse entre sí, ahí han expuesto a sujetos que incluso exhiben sus genitales.