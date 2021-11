A Coatepec le dejó de llegar dinero de Pueblos Mágicos

La regidora séptima del Ayuntamiento de Coatepec, Dary López Andrade, denunció que durante los tres años del actual Gobierno Federal, el municipio no recibió recursos por parte de la Secretaría de Turismo (SECTUR) al ser Pueblo Mágico.Explicó que los 7 u 8 millones de pesos que lograron recuperar corresponden a los que debieron entregarse desde dos administraciones anteriores."La denominación de Pueblo Mágico, continuamos con los procedimientos que nos pide la Federación. En esta administración logramos rescatar entre 7 y 8 millones que estaban atrasados de administraciones pasadas para el tema de Pueblo Mágico. En estos tres años después de haber recibido ese recurso, no hemos vuelto a recibir para Pueblo Mágico", expresó.En entrevista posterior a la presentación del Festival Moles de Veracruz, que se llevará a cabo el 13 y 14 de noviembre en ese municipio, apuntó que desconocen las razones del no otorgamiento de recursos, acotando que eso depende del Gobierno de la República.Los recursos rescatados, aseguró, se invirtieron en obra pública, principalmente en la instalación del cableado subterráneo en las principales calles de la cabecera municipal; y adicionó que corresponderá a la siguiente administración coatepecana continuar presentando la documentación que pide la SECTUR para que siga siendo pueblo mágico."Anteriormente la Federación destinaba 500 millones de pesos para todos los pueblos mágicos del país, nunca hubo una distribución equitativa entre todos, eso dependía mucho de qué proyectos se ingresaban", expuso López Andrade al indicar que desconocía de qué tipo se presentaron en estos cuatro años por parte de la Alcaldía.Sobre la autorización o no a los vendedores del parque Miguel Hidalgo, en el centro del pueblo mágico, expresó que están en pláticas con el alcalde para decidir sobre ese tema.La edil de extracción priísta añadió que será a finales de noviembre o principios de diciembre cuando se entregue formalmente la obra de remodelación de este espacio, que significa un atractivo para los turistas y donde pueden degustar de las comidas callejeras típicas."La obra incluyó el piso, las bancas, cuestiones de jardinería, y embellecerlo totalmente. Desconozco la información, no la tengo ahorita exacta", apuntó.