A comerciantes ambulantes de Poza les urge que los dejen trabajar

Un grupo de comerciantes protestaron pacíficamente este martes por la mañana frente al Palacio Municipal: piden que les permitan vender, porque con el cierre de negocios no hay sustento para sus familias y su prioridad es retomar la actividad comercial ante afectaciones económicas por contingencia por el COVID-19.



Son hombres y mujeres que se dedican a la venta de diversos productos y piden el apoyo al Gobierno de Poza Rica, de quien sólo han recibido una despensa en lo que va de la cuarentena, apoyo que les fue entregado hace 8 semanas.



Para los vendedores, es mejor trabajar que recibir ayuda alimentaria, están dispuestos siguiendo estrictas medidas sanitarias y piden que las autoridades les otorguen la autorización para reanudar su actividad, ya que consideran insostenible la situación que ha generado el Coronavirus pues se aplicó el cierre de negocios como medida sanitaria.



El problema para los comerciantes semifijos que se ubican en la zona centro de la ciudad para la venta de sus productos, es que no han tenido respuesta por parte del director municipal de Comercio, Jesús Luna Kuri y consideran necesario que se les dé solución ante la crisis económica que les agobia y el servidor público no ha tenido algún acercamiento con ellos.