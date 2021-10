A Comisión de Búsqueda en Veracruz no le afectaron recortes federales

La Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) no implementó ajustes ante el recorte presupuestal de más de 15 millones de pesos que implementó la Federación para Veracruz este 2021.A través de su área de transparencia, la CEB argumentó que no recibe presupuesto alguno del rubro federal y que no ha recibido en años anteriores.En abril, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, confirmó que Veracruz sufriría un recorte del 45 por ciento en el subsidio federal para búsquedas de personas desaparecidas, tanto en vida como en fosas clandestinas.El porcentaje equivale a 15 millones 125 mil 492 pesos menos que los 33 millones 310 mil 492.77 pesos recibidos en 2020.Sin embargo, la CEB, a cargo de Brenda Cerón Chagoya, evadió responder sobre el impacto en la búsqueda que ha representado este recorte.Cabe señalar que con los ajustes federales se destinaron 18 millones 185 mil pesos para las acciones que incluyen la materia forense, lo que tendría un impacto directo en los trabajos en esta materia, sobre todo si se toma en cuenta que la entidad es la segunda con más búsquedas en todo el país, con 212 jornadas, sólo superada por Guerrero con 289.En respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, la Comisión Estatal informó que, si bien el recurso aplicado desde el Gobierno Federal a esta dependencia no es un recurso asignado al Estado desde el Presupuesto de Egresos, sino que resulta de la autorización de un Proyecto Ejecutivo ingresado por la Comisión Estatal de Búsqueda de personas, autorizado a su vez por la Comisión Nacional, “no se considera que haya una reducción presupuestal a la fecha”.La respuesta indica también que derivado de que no se contrató a personal con recursos federales tanto en 2020 como en 2021, no se registraron por tal despidos o recortes.Por otro lado, por cuanto hace a acciones en materia de búsqueda, la comisión informó que antes de iniciar con las acciones operativas para buscar a una persona desaparecida o no localizada, se implementan otras como la elaboración de una ficha, que se distribuye pública o internamente, dependiendo del caso.Posteriormente, se realiza un rastreo remoto en las bases de datos y registros de diversas autoridades “a fin de buscar datos que orienten a la búsqueda de la persona desaparecida”.Ya como tercera posibilidad es que la Comisión se avoca a la búsqueda de la persona desaparecida en campo; igualmente informó que se revisan carpetas de investigación y finalmente, se realizan acciones en campo en escenarios forenses.