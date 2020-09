A comparación de otros países, en México es mínimo el consumo de miel

Mientras otros países tienen un consumo per cápita alto de la miel, en México éste es mínimo, señaló el apicultor Rogelio Sánchez.



El también médico veterinario indicó que en el mercado europeo el consumo per cápita es de más de un litro en tanto que en Alemania cada persona ingiere un promedio de 2 litros al año; sin embargo, en el país hay un estimado de apenas 170 miligramos anuales por persona.



Señaló que, si bien éste es el único producto que no se importa, antes de la pandemia les comenzó a afectar la entrada de miel adulterada proveniente de China.



Sin embargo, comentó, la pandemia por el COVID-19 provocó restricciones al ingreso de ese producto, lo que permitió un repunte en las ventas de la miel nacional.



Incluso, destacó, la pandemia les favoreció, pues los problemas que genera el COVID-19 se asocian a complicaciones respiratorias, por lo que muchas personas compraron la miel por ser un alimento natural que fortalece el organismo y ayuda a combatir la tos.