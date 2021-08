A pesar de que personal del Gobierno del Estado ha acudido a las distintas comunidades de Jilotepec que resultaron afectadas por el huracán Grace en días pasados, la población aún no ha recibido ningún tipo de apoyo.



Y es que pobladores de la localidad de El Pueblito, lugar donde se reportaron severos daños, denunciaron que no han tenido respaldo por la autoridad estatal y federal, por lo que hicieron un llamado urgente.



Por su parte, el alcalde Sergio Fernández Lara confirmó que al municipio ya ha acudido personal del Gobierno del Estado de las distintas dependencias, sin embargo, aún no se recibe apoyo para la población afectada, familias que lo perdieron todo en la contingencia.



Añadió que se hicieron recorridos a los campos dañados, se realizó una revisión de las afectaciones y se levantó evidencia con fotografías.



“Así es, lamentablemente no se ha recibido apoyo de ningún tipo. Sí hemos contado con la presencia de personal del Gobierno del Estado, como lo es SEDESOL, Protección Civil, SEDARPA, SIOP y hasta el día de hoy llega la Secretaría de Salud pero sólo han sido visitas a campo, revisión de daños y toma de fotos”, detalló.



En este sentido, resaltó que el Ayuntamiento se vio en la necesidad de instalar un albergue en donde se les ha dotado de cobijas, víveres y comida a las familias.



“Desde el día sábado tuvimos 20 personas durmiendo allí porque hubo que evacuarlas por los derrumbes. Sus viviendas fueron severamente afectadas y perdieron todo, no tienen absolutamente nada. He visto que el DIF Estatal ha estado entregando apoyos en otros lados pero aquí no ha habido nada. Ni una sola cobija ni siquiera, mínimo, presencia”, lamentó.