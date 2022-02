A Cuitláhuac le duele el Movimiento por la Justicia: Héctor Yunes

El exdiputado y exsenador priista Héctor Yunes Landa defendió la fundación del denominado “Movimiento por la Justicia”, del cual es integrante y comparó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez con una “copia borrosa” del presidente Andrés Manuel López Obrador.“Es como esas copias borrosas, cuando les falta tóner, eso es el Gobernador de lo que hace el Presidente y qué pena que él esté cuestionando un movimiento plural, no es un movimiento de un partido político, ni es de político como se había aclarado”.Interpretó la reacción de Cuitláhuac García al “encuerar” el Movimiento por la Justicia la “complicidad e ignorancia” del Congreso del Estado y la sumisión del Poder Judicial en la entidad.“El Gobernador reacciona lo que le duele y le duele que podamos encuerar que haya un Congreso local ignorante y cómplice, que haya un Poder Judicial obsequioso, sumiso y que haya una Fiscalía General que obedece a intereses oscuros de las autoridades. Que hagan bien su trabajo y no habrá Movimiento por la Justicia en el resto de su Gobierno. Que hagan las cosas bien y nosotros le vamos a reconocer si lo hacen”Reprochó que García Jiménez no valoró las voces de abogados destacados y su ofrecimiento de dar elementos a las autoridades de la Fiscalía y el Poder Judicial para probar la inocencia de miles de veracruzanos en la cárcel por ultrajes a la autoridad.“Al Gobernador le serviría que veracruzanos inocentes salgan, yo no creo que él celebre que tengan que estar presos veracruzanos que no tengan un motivo para estar, no sólo por ultrajes, sino por abusos de la autoridad”.Lamentó que el Gobernador compare el "Movimiento por la Justicia” con una “fila de tortillas”, dado que nunca se planteó realizar una movilización como tal y en donde coincidieron Senadores, Diputados y representantes de cuatro partidos políticos.“Hay grandes diferencias entre el evento que hicimos el sábado y la movilización que ellos sí hicieron para el evento de la Reforma Energética. La diferencia es que sí sabíamos a lo que íbamos y allá, conozco a muchos amigos que les dijeron que tenían por cuotas llevar gente y si no, tendrían las amenazas de siempre, que ellos funcionan con amenazas”.Al mismo tiempo añadió que la concentración en plaza Lerdo no le costó ni un peso al pueblo de México, no así el foro de la Reforma Eléctrica, con gastos cargados al Gobierno.“Que sí les costó… y muy caro. Nosotros no fuimos por tortillas. Fuimos por justicia”.