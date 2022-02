La alcaldesa de Alvarado, Lizzette Álvarez Vera, afirmó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue malinformado sobre la protesta en el Instituto Tecnológico Superior del municipio, asegurando que ella no está detrás de los reclamos de estudiantes.Este miércoles, el Mandatario acusó que detrás de “la grilla” se encuentran la Alcaldesa y el excandidato del partido ¡Podemos! a la Alcaldía, Tomas Hipólito Tiburcio, por lo que ambos son investigados.“Detrás de esa toma, no están los estudiantes, está Tomás Hipólito Tiburcio que era candidato de ¡Podemos!, que perdió, trae un pacto con la Alcaldesa de Alvarado y tienen interés en posiciones políticas, por ello buscan afectar las actividades académicas del Tecnológico”, dijo el Gobernador.Al respecto, horas después de lo dicho por García Jiménez y mediante un video por redes sociales, Álvarez Vera pidió que las autoridades correspondientes hagan su trabajo y aseguró que no tiene ningún interés en afectar a la escuela.“Como Alcaldesa y ciudadana soy la más interesada en lograr el éxito del Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, (...) yo no estoy detrás de ningún movimiento, sino en la mejor disposición de colaborar con todos los sectores e instituciones que promuevan el crecimiento de nuestro municipio”.“No tengo motivos para atentar en contra la institución ni quienes laboran en ella, yo estoy abierta al diálogo, al trabajo pero sobre todo a tener siempre un puente de comunicación con las instituciones para trabajar”, dijo.De acuerdo con la Edil, es la más interesada en aclarar la situación, por lo que hasta invitó a Cuitláhuac García al municipio.“Señor Gobernador, soy la más interesada en aclarar esta situación, le ofrezco mi respeto y compromiso de trabajo, (…) lamento la forma cómo le informaron los hechos, no tengo motivos para estar en contra del Tecnológico, su Director y ninguna persona en especial de esta y cualquier institución”, reiteró.Cabe destacar que el Mandatario no sólo implicó a la Alcaldesa en la toma del Tecnológico, sino que reveló una investigación en su contra por una presunta reunión con integrantes del crimen organizado.