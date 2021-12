A días de concluir encargo, Alcalde de Tuxpan emite Códigos de Conducta y Ética

A siete días de concluir su encargo como presidente municipal de Tuxpan, el panista Juan Antonio Aguilar Mancha emitió los Códigos de Conducta y de Ética, que, entre otras cosas, obliga a los servidores públicos a ejercer un uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.Sin embargo, en los primeros tres años de su cuatrienio, el Ayuntamiento de Tuxpan fue observado con un presunto daño patrimonial de 70 millones 650 mil 505.95 pesos.En el ejercicio fiscal 2018, el presunto daño patrimonial fue de 13 millones 56 mil 425.38 pesos; en el 2019, de 47 millones 35 mil 466.54 pesos; y en el 2020, fue de 10 millones 558 mil 614.03. La Cuenta Pública 2021 será fiscalizada a partir de mayo del próximo año.En el Código de Conducta se señala que en el tema del combate a la corrupción se deben evitar prácticas de corrupción e impunidad impulsando acciones de mejora en la calidad de la gestión pública, logrando con ello la confianza de la ciudadanía.Pero, en el ejercicio fiscal 2020, una de las observaciones en contra del Ayuntamiento fue un traspaso de recursos a la cuenta bancaria número 0103836622, ambas del BBVA Bancomer, por un millón 54 mil 115.19 pesos.Recursos que no fueron aplicados en obras y/o acciones autorizadas, ya que no se presentó la documentación comprobatoria que así lo demuestre.La administración municipal de Aguilar Mancha considera que la ética, los valores y la moral, son conceptos que se deben de regular o controlar de manera estructurada, ya que, son cualidades intangibles de cada ser humano, y para el caso específico son cualidades impostergables de cada persona servidora pública del Ayuntamiento.No obstante, el año pasado se efectuaron erogaciones por 5 millones 385 mil pesos por compensaciones de las que no hubo evidencia de que hayan sido recibidas por los beneficiarios, ni aprobadas por el Cabildo.El Ayuntamiento tuxpeño advierte que la inobservancia de todo lo normado en el Código de Ética podrá ser sancionado de acuerdo con la gravedad de la falta.En ese sentido, la Contraloría Interna Municipal tendrá facultades sancionatorias, para cualquier persona servidora pública municipal exceptuando a los ediles.Para el caso de los ediles será el Cabildo la instancia que sesionará para resolverá sobre la inobservancia de la Ley entre algunos de sus miembros.