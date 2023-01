A días de concluir vacaciones, aprovechan para disfrutar playa de Coatzacoalcos

A unos días de concluir las vacaciones decembrinas, turistas aprovechan para disfrutar de las playas de Coatzacoalcos a pesar de las ráfagas de viento que ya se sienten con motivo del próximo frente frío.Los visitantes, en su mayoría de Ciudad de México, lamentaron por otro lado la basura que se aprecia en el lugar, asimismo dijeron que ellos llevaron sus propias bolsas para retirar sus desechos.Rubén Córdoba, dijo que es la segunda vez que viene a Coatzacoalcos y comentó que le gusta la playa por ser muy tranquila."Vinimos en familia a visitar la ciudad y pues a divertirnos un rato, es la segunda vez que venimos, vemos algunos cambios, nos gusta porque es tranquila, está bonita la playa. No toda la gente son conscientes y desaprovechan, pero nosotros traemos nuestra bolsita para levantar nuestra basura y tirarla", dijo.Por su parte, Rosalinda Ocaña Santiago, oriunda de Ciudad de México destacó que antes de que concluya la semana disfrutará de varias ciudades del sur del país, para finalmente el domingo volver a casa."La verdad no nos ha ido como quisiéramos, pero aquí andamos, viendo este panorama, esta playa que está llena de basura, pero aquí con la familia disfrutando un ratito. El aire arreció, pero aquí andamos. Hoy llegamos y pues al rato iremos a otro lado, al rato quién sabe qué va a pasar. Andamos de turistas", mencionó.Vale mencionar que autoridades han dado a conocer que el frente frío número 21 se aproxima, de ahí que los fuertes vientos ya han comenzado a sentirse en Coatzacoalcos y pese a ello, los turistas no pierden oportunidad de bañarse en la playa de este puerto.