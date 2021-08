A días de regreso a clases, roban por quinta vez en secundaria de Veracruz Puerto

A cuatro días del regreso presencial a clases, continúan entrando a robar a las escuelas. Hace unas horas ingresaron por quinta vez a la Secundaria número 8 "Ricardo Flores Magón" de Río Medio. En esta ocasión se llevaron 3 protecciones, las cuales estaban soldadas para evitar el ingreso a los salones.



El director del plantel, Cuauhtémoc Garibo Mata, afirmó que apenas se preparaban para el inicio de ciclo escolar, limpiaron la escuela y adecuaban los espacios pero ante los robos de esta semana no podrán regresar los estudiantes.



"Antenoche lograron llevarse unas protecciones, ventanas. Anoche también lo intentaron, las protecciones que dejaron sueltas para llevarse se volvieron a soldar, como que vinieron a planear el nuevo intento", dijo.



No obstante, opinó que el retorno de las actividades es necesario, porque si no hay presencia de personal, continuarán ingresando a saquear lo que han dejado.



Por ello, el próximo lunes, el personal educativo y administrativo regresará a trabajar a distancia pero desde el plantel.



El directivo espera que con el movimiento diario se pueda inhibir la acción de los ladrones.



"Es imposible regresar a como se encuentra la escuela. Estoy en el diálogo con la parte sindical de los docentes. Vamos a llegar a un consenso y vamos a tener que regresar paulatinamente y que vean movimiento en la escuela y evitar los robos y dar las clases virtuales desde aquí, por lo menos el personal".



Cabe señalar que en esta zona de Río Medio, son tres escuelas que se ubican en la misma cuadra y todas han sido robadas.